Житель Комаровки умер от побоев

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Жителя деревни Комаровка Брестского района 1970 года рождения нашли с телесными повреждениями в соседнем образцовом агрогородке Томашовка —​ родине Петра Прокоповича.

Еще живого мужчину нашли лежащим возле одного из домов. Во время оказания неотложной медицинской помощи пострадавший скончался, сообщает БЕЛТА.

Оказалось, что в квартире, расположенной в одном из близлежащих домов, собиралась компания из пяти человек, в числе которых был и погибший. Мужчины употребляли спиртные напитки. Видимо, на пьянке случился конфликт. Двое из пяти были избиты: один скончался, другого госпитализировали в больницу.

Брестский МОСК возбудил уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека.

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Тэги: побои внезапная смерть Город: Брест

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