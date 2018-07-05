Житель Комаровки умер от побоев

Жителя деревни Комаровка Брестского района 1970 года рождения нашли с телесными повреждениями в соседнем образцовом агрогородке Томашовка —​ родине Петра Прокоповича.

Еще живого мужчину нашли лежащим возле одного из домов. Во время оказания неотложной медицинской помощи пострадавший скончался, сообщает БЕЛТА .

Оказалось, что в квартире, расположенной в одном из близлежащих домов, собиралась компания из пяти человек, в числе которых был и погибший. Мужчины употребляли спиртные напитки. Видимо, на пьянке случился конфликт. Двое из пяти были избиты: один скончался, другого госпитализировали в больницу.

Брестский МОСК возбудил уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека.