Экс-президент Австрии выступил за упрощение визового режима для белорусов

Экс-президент Австрии Фишер Хайнц считает необходимым сделать пересечение границ со странами ЕС для белорусов более легким.

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Совет ЕС в июне одобрил повышение визового сбора до 80 евро. Визы могут подорожать, в том числе и для белорусов. Однако австрийский политик считает это неправильным.

«Я в принципе за то, чтобы пересечение границ сделать более легким. Считаю, что надо не городить барьеры — наоборот, надо их устранять. Очень удивлен этой инициативой, — отметил экс-президент Австрии. — Может быть, причина в том, что за десять лет не индексировали сбор, а сейчас решили из-за инфляции. Тем не менее, моя позиция — делать границы доступнее».

По его словам, Беларусь представляет большой интерес для австрийских инвесторов.

«Австрийский бизнес интересуют надежность вложений, наличие у предприятий грамотного менеджмента и долгосрочных планов развития. Нас интересует стратегическое, а не спекулятивное инвестирование», — объяснил экс-президент.

Фишер Хайнц недавно побывал в Беларуси, где принимал участие в открытии второй очереди мемориала жертвам нацизма «Тростенец».

Австрийский капитал широко представлен в Беларуси. Например, почетный консул этой страны в Минске — Сергей Костюченко — возглавляет «Приорбанк», входящий в Raiffeisen Group International.

Банк реализует проекты, направленные на укрепление экономических и культурных связей между Беларусью и Австрией. В частности, ежегодно проходят Австрийские культурные сезоны. Также при поддержке «Приорбанка» в Австрии проходят выставки белорусских художников.