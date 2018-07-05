В минском аэропорту проведут учения с участием КГБ

Комплекс учебных мероприятий, в реализации которых планируется задействование подразделений КГБ, МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов, будет проводиться вечером 5 июля.

«Основной целью мероприятия является обеспечение готовности сил и средств государственных органов к реализации первоочередных и последующих мероприятий реагирования на акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации в период подготовки и проведения II Европейских игр», — указано в сообщении пресс-службы КГБ.

Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси в 2019 году. О решении провести их в нашей стране объявили в октябре 2016 года на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Власти готовы потратить на организацию соревнований около 100 млн рублей.