В минском аэропорту проведут учения с участием КГБ

/ Общество
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Комплекс учебных мероприятий, в реализации которых планируется задействование подразделений КГБ, МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов, будет проводиться вечером 5 июля.

«Основной целью мероприятия является обеспечение готовности сил и средств государственных органов к реализации первоочередных и последующих мероприятий реагирования на акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации в период подготовки и проведения II Европейских игр», — указано в сообщении пресс-службы КГБ.

Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси в 2019 году. О решении провести их в нашей стране объявили в октябре 2016 года на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Власти готовы потратить на организацию соревнований около 100 млн рублей.

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Тэги: II Европейские игры учения КГБ учения МЧС Национальный аэропорт Город: Минск

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