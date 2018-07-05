Во французском Нанте сожгли семь зданий и десятки авто

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Беспорядки вызвало убийство полицией 22-летнего жителя Нанта. В «неблагополучных» районах города было сожжено несколько десятков автомобилей, семь зданий, в том числе библиотека и детские ясли, а также десятки частных торговых точек.

Полиция задержала 12 человек. Их обвиняют в попытках поджога и других насильственных действиях, передает RFI.fr.

Глава французского правительства Эдуар Филипп прибыл на место событий и выступил с осуждением беспорядков и насилия. Он также обещал, что обстоятельства смерти молодого человека во время полицейского контроля будут расследованы.

Находившийся в розыске за «кражу в составе организованной группировки» Бубакар Ф. был убит во время проверки документов. Инцидент произошел, когда сотрудники полицейского подразделения CRS решили проверить документы у водителя автомобиля. Водитель наехал на сотрудника полиции, после чего один из них открыл огонь.

Прокурор Нанта Пьер Сеннеc заявил о том, что машина, за рулем которой находился Бубакар Ф., была в полицейской базе: сотрудники криминальной полиции Нанта «засекли» ее в ходе расследования случаев торговли наркотиками.

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Тэги: беспорядки мигранты Персона: Эдуар Филипп Пьер Сеннеc Город: Нант

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