В Киеве застрелили полицейского

/ Мир
Просмотров: 293 Комментариев: 2

Тело застреленного мужчины обнаружила случайная прохожая в припаркованном автомобиле на улице Щусева.

«Тело потерпевшего обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу», — указано в сообщении Нацполиции.

Личность мужчины, найденного застреленным в машине в Киеве, установлена — им оказался сотрудник Национальной полиции Украины Дмитрий Глушак 1977 года рождения, сообщил «Украинской правде» источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в погибшего, вероятно, выстрелили из пистолета, убийц было двое.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство полицейского огнестрельное ранение полиция Персона: Дмитрий Глушак Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

История об изнасиловании русскоязычной девочки в Берлине оказалась фейком

История об изнасиловании русскоязычной девочки в Берлине оказалась фейком

Беспорядки в Фергюсоне. Полицейский убил афроамериканца двойным выстрелом в голову

Беспорядки в Фергюсоне. Полицейский убил афроамериканца двойным выстрелом в голову

Главный милиционер Петербурга не захотел стать полицейским

Главный милиционер Петербурга не захотел стать полицейским

Американец засудит полицейских за трусость

Американец засудит полицейских за трусость

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте