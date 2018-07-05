В Киеве застрелили полицейского
Тело застреленного мужчины обнаружила случайная прохожая в припаркованном автомобиле на улице Щусева.
«Тело потерпевшего обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу», —
Личность мужчины, найденного застреленным в машине в Киеве, установлена — им оказался сотрудник Национальной полиции Украины Дмитрий Глушак 1977 года рождения, сообщил
По словам источника, в погибшего, вероятно, выстрелили из пистолета, убийц было двое.
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