В Киеве застрелили полицейского

Тело застреленного мужчины обнаружила случайная прохожая в припаркованном автомобиле на улице Щусева.

«Тело потерпевшего обнаружила прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу», — указано в сообщении Нацполиции.

Личность мужчины, найденного застреленным в машине в Киеве, установлена — им оказался сотрудник Национальной полиции Украины Дмитрий Глушак 1977 года рождения, сообщил «Украинской правде» источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в погибшего, вероятно, выстрелили из пистолета, убийц было двое.