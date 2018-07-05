Россиянина отправили в психушку и судили за покупку тестостерона из Беларуси

Железнодорожный районный суд приговорил 23-летнего трансгендера из Екатеринбурга к трем годам условно. До оглашения приговора его на 30 дней отправили в стационар психиатрической больницы.

Бывшую девушку признали виновной в контрабанде сильнодействующих веществ, пишет «Медиазона» .

Дело возбудили после того, как осенью 2017 года трансгендера остановили возле почты, где тот забирал пришедшую из Беларуси посылку с заказанным в интернете гормональным препаратом Sustaged. В его состав входит 1-тестостерон, который был включен в список веществ, запрещенных для свободного ввоза в Россию.

Гормоны были нужны молодому человеку для гормонально-заместительной терапии. Раньше екатеринбуржец был девушкой, но решился на смену пола. После возбуждения дела трансгендеру пришлось временно прекратить принимать препараты, что представляет опасность для здоровья и может провоцировать развитие онкологии.