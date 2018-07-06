«БСБ Банк» заплатил более 5 млн рублей за несвоевременную уплату налогов

Комитет госконтроля обязал «БСБ Банк» за несвоевременное выполнение налоговых обязательств уплатить пеню на сумму 5,28 млн рублей.

Помимо пени банк в прошлом году уплатил неуплаченные за предшествующие отчетные периоды налоги на сумму 3,64 млн рублей.

Такая информация содержится в финансовой отчетности банка по международным стандартам за 2017 год.

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«БСБ Банк» признает, что в 2017 году столкнулся с серьезными трудностями, которые были вызваны отзывом лицензионных полномочий.

«Последовавший за этим полный возврат средств физическим лицам, а также существенный отток средств со счетов и депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей значительно сократили ресурсную базу банка, что стало причиной потери доходности», — отмечает «БСБ Банк».

В связи с необходимостью обеспечения расчетов с физическими и юридическими лицами была реализована значительная часть высоколиквидных активов, говорится в отчетности банка.

Летом 2017 года Нацбанк временно ограничивал лицензионные полномочия банка на работу с физлицами из-за выявленных недостатков в сфере корпоративного управления. В августе 2017-го произошла смена руководства «БСБ Банка», а вскоре, когда были выполнены предписания регулятора, лицензионные полномочия коммерческого банка были восстановлены.