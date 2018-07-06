В Японии повесили основателя секты «Аум Синрике» Секо Асахару (настоящее имя Тидзуо Мацумото), сообщает Kyodo News со ссылкой на министерство юстиции Японии.

Вместе с Асахарой были казнены еще шестеро руководителей секты.

Секта «Аум Синрике» была основана в 1984 году. В 1995 году члены секты распылили в токийском метро отравляющее вещество зарин. В результате погибли 13 человек, еще более шести тысяч получили ранения.

Секо Асахара был арестован через два месяца после теракта, ему предъявили обвинения по 13 пунктам. В 2004 году он был приговорен к смертной казни через повешение.