В Японии повесили основателя секты «Аум Синрике»

/ Мир
Просмотров: 306 Комментариев: 0

В Японии повесили основателя секты «Аум Синрике» Секо Асахару (настоящее имя Тидзуо Мацумото), сообщает Kyodo News со ссылкой на министерство юстиции Японии.

Вместе с Асахарой были казнены еще шестеро руководителей секты.

Секта «Аум Синрике» была основана в 1984 году. В 1995 году члены секты распылили в токийском метро отравляющее вещество зарин. В результате погибли 13 человек, еще более шести тысяч получили ранения.

Секо Асахара был арестован через два месяца после теракта, ему предъявили обвинения по 13 пунктам. В 2004 году он был приговорен к смертной казни через повешение.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Япония секта Персона: Тидзуо Мацумото

Другие материалы на эту тему:

Пятилетний москвич, пропавший более года назад, найден в Беларуси

Пятилетний москвич, пропавший более года назад, найден в Беларуси

Дроны станцевали на фоне древнего вулкана Фудзияма

Дроны станцевали на фоне древнего вулкана Фудзияма

Япония страдает от аномальной жары

Япония страдает от аномальной жары

В России осудили «пришельца с Сириуса»

В России осудили «пришельца с Сириуса»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте