Правительственная коалиция Германии достигла договоренностей по ужесточению миграционной политики

Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), а также входящая с ними в «большую» правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли договоренностей по ужесточению миграционной политики.

Как сообщает DW , основная дискуссия развернулась вокруг беженцев, имеющих местом первоначальной регистрации другие страны ЕС. Было принято решение об ускоренном рассмотрении их дел. До этого момента они размещаются в специальных местах, а не распределяются по коммунам.

В ходе ускоренного рассмотрения планируется выяснить, какая страна отвечает за мигрантов согласно Дублинскому соглашению, предусматривающему, что рассмотрение прошений об убежище ложится на страну первоначальной регистрации.

«Право на убежище не предусматривает право на выбор европейской страны, в которой желательно получить убежище», — говорится в документе. В ходе ускоренного рассмотрения дел не предполагается рассмотрение вопроса о том, имеет ли право мигрант на получение убежища.

Мигранты, уже подавшие документы на убежище в других странах, будут высланы в соответствующие страны ЕС, если с ними заключены специальные соглашения. В случае отсутствия соглашения претендентов на статус беженцев планируется останавливать на границе.

Действия Германии в отношении мигрантов будут возможны при соблюдении Дублинского соглашения другими странами Евросоюза. Основной поток мигрантов идет в ЕС через Италию, Испанию и Грецию. Две последние страны выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC. Италия о своем согласии пока не заявила.

Тем временем, в транзитных странах, через которые беженцы пытаются попасть в Германию, единства нет. Лидеры Австрии, Венгрии, Чехии и Польши заявили, что не будут принимать обратно мигрантов, выдворенных из Германии. Они также ссылаются на Дублинские соглашения.

Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция готовы взять обратно мигрантов, подавших в этих странах заявления на предоставление убежища, но затем решивших перебраться в Германию.