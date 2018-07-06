Постпред Беларуси при ООН: мы не согласны с обвинениями авторов проекта резолюции о положении дел с правами человека в Беларуси

Резолюция о положении в области прав человека в Беларуси является «политически мотивированным и искажающим действительность документом», ее цель — оказать давление на руководство суверенного государства.

С таким заявлением выступил постоянный представитель Беларуси при ООН Юрий Амбразевич 6 июля на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве перед голосованием по резолюции, передает БелаПАН .

«Белорусское государство действует в строгом соответствии со своими международными обязательствами и для поддержания правопорядка, стабильности и обеспечения устойчивого развития использует законные методы и средства, не отличающиеся от тех, которые используются другими государствами, в том числе и теми, которые присвоили себе звание «чемпионов демократии», — сказал Амбразевич. — Продолжение мониторинга ситуации в Беларуси на фоне реальных проблем с основополагающими правами и свободами человека в других странах мира, в том числе в тех, которые голосуют в поддержку резолюции по Беларуси, — это яркий пример политического манипулирования советом и в целом ООН. Это свидетельство грубого пренебрежения буквой и духом устава ООН».

По словам официального представителя Беларуси, итогом продолжения такой политики «наверняка станет развал совета, как и его предшественницы — комиссии ООН по правам человека».

«Политика избирательного наказания неудобных и неугодных правительств через инструментарий Совета ООН по правам человека доказала свою абсолютную неэффективность, — заявил Амбразевич. — К сожалению, правила процедур совета несовершенны и принятие резолюций возможно даже ничтожно малым числом голосов. Как вы все помните, ни одна из предыдущих резолюций по Беларуси, голосовавшихся в СПЧ, ни разу не набрала даже половины голосов, то есть принималась меньшинством».

«Мы вновь заявляем о своем принципиальном несогласии с рассмотрением ситуации с правами человека в Беларуси в совете, — подчеркнул Амбразевич. — Мы также не согласны с оценками и обвинениями авторов проекта резолюции. Мы не видим никакой добавленной стоимости в принятии здесь, в ООН, резолюции, предложенной делегацией ЕС. Инициаторам резолюции пора признать, что полное отсутствие интереса к дискуссии со спецдокладчиком ООН по Беларуси, которая имела место чуть более недели назад, является неоспоримым подтверждением нашей правоты».

5 июля на 38-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве была принята резолюция о продлении на год мандата специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси. За принятие резолюции проголосовали 19 стран, против — 6, воздержалась — 21.