В Столинском районе нашли останки пенсионера, пропавшего в октябре

Останки 77-летнего жителя деревни Оздамичи Столинского района обнаружены 28 июня в лесном массиве вблизи деревни Теребличи.

На скелетированные останки человека наткнулись местные жители, собиравшие ягоды. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.

Было установлено, что тело принадлежит без вести пропавшему еще в октябре 2017 года жителю Оздамичей. Пенсионер вместе с внуком пас скот, однако ввиду возраста замедлил шаг и отстал от родственника. Отыскать тогда пенсионера не удалось.