Беларусь хочет выдавать электронные визы

Рабочая группа для выработки предложений по организации в стране систем электронных виз и авторизации путешествий уже создана. Ее возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Рабочая группа должна сформировать требования к системам электронных виз и авторизации путешествий, определить заказчиков и координатора работ по разработке и внедрению этих систем; определить объемы и источники финансирования, а также порядок нормативного правового регулирования работы систем, сообщает БелаПАН .

Процедура получения электронной визы исключает необходимость личной подачи документов в посольство страны, где она запрашивается. Все документы заполняются и передаются через интернет. Штамп электронной визы обычно ставится в аэропорту прибытия. В ряде стран, где уже действует система электронных виз, они выдаются только для туристических поездок и на короткий срок. Оформление электронной визы, как правило, осуществляется в более короткие сроки.

В 2017 году Беларусь посетили 4,3 млн иностранцев без учета россиян, в 2016 их было 4,2 млн.