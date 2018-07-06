Белорусский стартап Storyline привлек 770 тысяч долларов
Сооснователь стартапа Василий Шинкаренко заявил, что хочет сделать Storyline основным инструментом создания голосовых программ.
По словам Шинкаренко, полученные деньги пойдут на расширение команды, интеграцию с новыми умными колонками, включая Google Home, а также внедрение способов монетизации и привязки сторонних сервисов к интерфейсу продукта. Весной 2018 года у проекта появился официальный офис в Минске, передает
Storyline создавает программы для голосовых помощников без навыков программирования: все можно сделать на сайте, а позже протестировать и опубликовать результат.
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