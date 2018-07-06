Белорусский стартап Storyline привлек 770 тысяч долларов

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Сооснователь стартапа Василий Шинкаренко заявил, что хочет сделать Storyline основным инструментом создания голосовых программ.

По словам Шинкаренко, полученные деньги пойдут на расширение команды, интеграцию с новыми умными колонками, включая Google Home, а также внедрение способов монетизации и привязки сторонних сервисов к интерфейсу продукта. Весной 2018 года у проекта появился официальный офис в Минске, передает dev.by.

Storyline создавает программы для голосовых помощников без навыков программирования: все можно сделать на сайте, а позже протестировать и опубликовать результат.

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Тэги: Storyline стартап зарубежные инвестиции инвестиции ИТ-сфера Персона: Василий Шинкаренко Евгений Невгень Сергей Гончар

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