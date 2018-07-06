Обладатель Кубка Стэнли Бо Беннетт будет жить в Минске

Американский хоккеист подписал контракт с ХК «Динамо-Минск» и будет выступать в КХЛ.

Об этом сообщает сайт хоккейного клуба.

В США нападающий выступал за клубы НХЛ «Питтсбург», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». В составе «Питтсбурга» Беннетт провел четыре года и в 2016 году выиграл Кубок Стэнли. После этого он сыграл 65 матчей за «Нью-Джерси» и выдал самый результативный для себя сезон в НХЛ — 19 (8+11) очков.

Всего на счету Беннетта 200 поединков в регулярном чемпионате НХЛ и еще 21 — в плей-офф.