БАТЭ лишь на последних секундах победило жодинцев

Борисовский клуб дома с трудом одолел соседей из Жодино со счетом 2:1.

Игрок «Торпедо-БелАЗ» Владислав Климович открыл счет на 16-й минуте. Максим Скавыш счет сравнял. А победу БАТЭ принес Захар Волков, который забил на 5-й компенсированной минуте.

Завтра в чемпионате страны сыграют минские «Динамо» и «Торпедо», «Минск» и солигорский «Шахтер», брестское «Динамо» и гродненский «Неман». Также три поединка состоятся 8 июля: «Витебск» сыграет с «Гомелем», «Смолевичи» — с минским «Лучом», «Слуцк» — с «Городеей». Завершится первый круг 9 июля матчем в Могилеве между местным «Днепром» и «Ислочью» из Минского района.

В первой пятерке чемпионата находятся БАТЭ (38 очков, 15 матчей), «Динамо-Минск» (31, 14), «Витебск» (28, 14), «Шахтер» (28, 14) и «Неман» (25, 14).