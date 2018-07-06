Гомельского журналиста угрожали увезти в психиатрическую больницу

Константину Жуковскому при посещении военкомата угрожали госпитализацией в психиатрическую больницу.

Жуковский третий месяц ходит по повесткам в Гомельский городской военкомат, так как его хотят забрать на сборы. Из-за соматических заболеваний он несколько раз проходил медицинские комиссии и обследования, передает БелаПАН .

«Несмотря на проблемы с легкими и печенью, меня вновь хотят призвать на сборы. В военкомате просто закрывают глаза на проблемы со здоровьем. Месяц назад я прошел комиссию у психиатра, он признал меня здоровым. Сегодня при очередном посещении военкомата меня вновь отправили к психиатру», — сообщил журналист.

У психиатра, который представился Игорем Орловым, возникли сомнения в психическом здоровье Жуковского. «Сперва он предъявил мне претензии, что я разговариваю на белорусском языке. По словам психиатра, я не в полной мере владею родным, белорусским языком. Потом он заявил, что я купил свой диплом — по образованию я юрисконсульт. А затем врач начал угрожать мне госпитализацией в психиатрическую больницу», — сказал Жуковский.

Такие действия он считает «карательной психиатрией», так как уверен: и пристальное внимание к нему военкомата, и попытка забрать на сборы, и угроза помещения в психиатрический стационар являются местью за его активную гражданскую и журналистскую деятельность.