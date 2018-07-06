В суде Бреста развернули плакаты с копией картины «Сдирание кожи с продажного судьи»

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В суде Ленинского района Бреста после процесса над противником строительства аккумуляторного завода Дмитрием Бекалюком люди подняли листы с копиями фрагмента картины нидерландского художника Герарда Давида «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи».

Фото: Сергей Петрухин

Дмитрия Бекалюка и Олега Ермоленко судят за сбор подписей под обращением об отставке руководства Бреста, Брестского района и области. Правоохранители составили на них протоколы по статье за нарушение порядка проведения массового мероприятия, передает TUT.by.

После процесса люди, которые пришли поддержать активистов, подняли плакаты с копиями фрагмента диптиха «Суд Камбиса», отразившего сдирание кожи с продажного судьи. Произведение, написанное в 1498 году, предназначалось для зала суда, дабы служить напоминанием судьям об их долге.

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Рассмотрение дел Дмитрия Бекалюка и Олега Ермоленко продолжится 11 июля.

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Тэги: строительство аккумуляторного завода акция протеста Персона: Дмитрий Бакалюк Город: Брест

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