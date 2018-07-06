ЧМ-2018. Бельгия выбила Бразилию и сыграет с Францией в полуфинале

Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. Судил Милорад Мажич из Сербии.

На 14-й минуте Фернандиньо забил в свои ворота, на 32-й Кевин Де Брёйне увеличил отрыв, а на 76-й Аугусту сократил его.

БЕЛЬГИЯ: Куртуа — Азар (к), Алдервейрелд, Вертонген, Витцель, Де Брейне, Компани, Лукаку (Тилеманс, 87), Менье, Феллайни, Шадли (Вермален, 83).

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Куртуа — Азар (к), Алдервейрелд, Вертонген, Витцель, Де Брейне, Компани, Лукаку (Тилеманс, 87), Менье, Феллайни, Шадли (Вермален, 83). ​ БРАЗИЛИЯ: Алиссон — Виллиан (Фирмино, 46), Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58), Коутиньо, Марсело, Миранда (к), Неймар, Паулиньо (Аугусто, 73), Силва, Фагнер, Фернандиньо.

В полуфинале Бельгия сыграет с Францией, которая сегодня победила Уругвай. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.

Другие полуфиналисты определятся 7 июля: Швеция сразится с Англией в Самаре, а Россия — с Хорватией в Сочи.