Россия – Хорватия и Швеция – Англия: на кого ставят букмекеры

Чемпионат мира по футболу, проходящий в 2018 году на полях России, находится на финишной прямой – в рамках первенства осталось провести всего четыре поединка, два из которых состоятся сегодня.

В 17:00 на «Самара Арене» начнут противостояние шведы и англичане. В этом матче букмекеры явным фаворитом называют британцев. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1.90-1.95. На победу скандинавов можно поставить с коэффициентом 4.80-5.10, а на ничью – 3.25-3.35.

В 21:00 на сочинском «Фиште» будет дан стартовый свисток для сборных России и Хорватии, которые определят последнего полуфиналиста нынешнего планетарного первенства. Букмекеры небольшое преимущество отдают балканцам – 2.20-2.25. На викторию хозяев ЧМ ставки принимаются с коэффициентом 3.85-4.05, на ничью – 2.95-3.15.

Ранее путевки в 1/2 финала завоевали французы и бельгийцы.