На выходных в Беларуси ожидаются дожди и теплая погода

В субботу и воскресенье, по прогнозам синоптиков, в Беларуси будет теплая погода с кратковременными дождями.

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Как сообщили в Белгидромете, в ближайшие дни погоду на территории нашей страны будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.

Так, сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

В утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный, умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине – повысится до +19..+25°С (по юго-западу – до +27°С).

Атмосферное давление будет слабо расти.

В воскресенье ночью местами, в днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый.

Температурный минимум ночью составит +10..+15°С, максимум днем +18..+25°С (по югу местами до +27°С).