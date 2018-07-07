На выходных в Беларуси ожидаются дожди и теплая погода
В субботу и воскресенье, по прогнозам синоптиков, в Беларуси будет теплая погода с кратковременными дождями.
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Как сообщили в Белгидромете, в ближайшие дни погоду на территории нашей страны будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.
Так, сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
В утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный, умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха в утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине – повысится до +19..+25°С (по юго-западу – до +27°С).
Атмосферное давление будет слабо расти.
В воскресенье ночью местами, в днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы.
Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый.
Температурный минимум ночью составит +10..+15°С, максимум днем +18..+25°С (по югу местами до +27°С).
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