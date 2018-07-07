Настю Рыбку полиции сдал мужчина, которому не понравились ее секс-услуги

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Стали известны новые подробности задержания в Таиланде белорусов Анастасии Вашукевич (более известной под псевдонимом Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), а также остальных участников секс-тренинга в Паттайе.

Фото со страницы Насти Рыбки в соцсети

Ссылаясь на составленный полицией протокол, издание The Bell сообщает, что организаторов и участников мероприятия сдал информатор, находившийся в числе тех, кто пытался научиться «любви», пишет lenta.ru.

Мужчина, заплатив регистрационный взнос, записался на секс-тренинг. Но, как отмечается, не поймал кайф и обратился в полицию. Он передал стрим с одного из занятий, а также порно-видео.

В настоящее время прокуроры обвиняют задержанных, среди которых Рыбка и Лесли, по трем статьям Уголовного кодекса:

  • организация преступного сообщества;
  • сговор в составе более пяти человек для совершения преступления;
  • организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Напомним, скандально известная белоруска Настя Рыбка опубликовала на своей странице в социальной сети видеообращение, в котором поблагодарила Алексея Навального, рассказавшего историю о ее «приключениях» с Олегом Дерипаской и вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.

Напомним, полиция Таиланда  задержала 26 февраля уроженцев Беларуси Настю Рыбку и Алекса Лесли после организации секс-тренинга для российских туристов. Тогда их обвинили в нелегальной трудовой деятельности.

Как ранее сообщалось, Рыбку и Лесли в заключении навещал белорусский консул. В пресс-службе МИД корреспонденту Naviny.by сообщили, что посольство Беларуси во Вьетнаме (аккредитованное также в Таиланде) держит эту ситуацию на контроле.

А вот представителей Федерального бюро расследований США к Рыбке, после ее предложения рассказать американцам о всех темных сторонах в деле о связи российских депутатов с Манафортом, Трампом и «со всей этой шумихой с выборами в США», к ней не пустили.

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Тэги: Таиланд секс Персона: Настя Рыбка

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