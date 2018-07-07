Россия готова пустить на свой молочный рынок больше белорусских предприятий

Российская сторона продолжает работу с белорусскими коллегами по допуску на свой молочный рынок поставщиков из Беларуси.

В настоящее время в сельскохозяйственном ведомстве РФ идет работа по расширению перечня белорусских предприятий-производителей молочной продукции.

Как отметил министр Дмитрий Патрушев, стороны находятся в постоянном контакте по этому вопросу как на уровне профильных министерств, так и на уровне Кабинетов министров.

Напомним, 22 июня Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла ограничения на поставки белорусской молочной продукции в таре объемом от 2,5 литра.

В настоящее время Россельхознадзор выдает разрешения на поставку белорусской «молочки» предприятиям, подтвердившим не только качество собственной продукции, но и ее происхождение.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц заявлял, что специалисты Россельхознадзора необоснованно обвиняют белорусские предприятия и, возможно, подтасовывают результаты лабораторных исследований.