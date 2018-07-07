В Витебске из-за рыбака эвакуировали 25 человек

Витебчанин 1956 года рождения привез домой с рыбалки тротиловую шашку.

Мужчина рыбачил на Западной Двине возле городского поселка Улла Бешенковичского района и нашел там тротиловую шашку времен Второй мировой войны, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Он сообщил о находке правоохранителям только после того, как привез ее в свою квартиру, расположенную в витебской десятиэтажке. В результате прибывшим на место ЧП сотрудникам правоохранительных органов пришлось эвакуировать 25 жильцов.

Тротиловую шашку уничтожили саперы.