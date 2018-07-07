На строительстве дома «А-100» погиб монтажник

Несчастный случай произошел 29 июня на строительной площадке многоквартирного жилого дома в деревне Копище возле Уручья, но Следственный комитет сообщил об этом лишь сегодня.

Рабочий погиб от падения на голову детали с высоты 36 метров при установке башенного крана.

«При установке башенного крана с высоты 36 метров произошло падение концевого выключателя на голову монтажнику. От полученных телесных повреждений 32-летний житель Минска скончался на месте», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

На стройке проверят соблюдение охраны труда и техники безопасности.