На строительстве дома «А-100» погиб монтажник

/ Общество
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Несчастный случай произошел 29 июня на строительной площадке многоквартирного жилого дома в деревне Копище возле Уручья, но Следственный комитет сообщил об этом лишь сегодня.

Рабочий погиб от падения на голову детали с высоты 36 метров при установке башенного крана.


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«При установке башенного крана с высоты 36 метров произошло падение концевого выключателя на голову монтажнику. От полученных телесных повреждений 32-летний житель Минска скончался на месте», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

На стройке проверят соблюдение охраны труда и техники безопасности.

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Тэги: Копище строительство жилья А-100 Персона: Татьяна Белоног Город: Минск

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  • на заправках а- 100 бардак на строительстве бардак мне кажется что там много баб руководителей.