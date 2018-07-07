В Гомельской области уволили семь налоговиков

/ Общество
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Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении начальника ИМНС по Советскому району областного центра.

Обвиняемый превышал полномочия в интересах двух руководителей коммерческих структур и одного индивидуального предпринимателя, брал взятки, сообщает Следственный комитет.

Фото: пресс-служба СК. У обвиняемого изъяли дорогостоящие часы и ручки, алкогольные напитки в подарочных упаковках, слитки из драгоценных металлов и другое имущество, на которое наложен арест

В результате расследования семь должностных лиц налоговых органов региона уволили, а восьмерых привлекли к дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

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Тэги: налоговая взятки превышение полномочий Город: Гомель

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