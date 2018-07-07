В Гомельской области уволили семь налоговиков
Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении начальника ИМНС по Советскому району областного центра.
Обвиняемый превышал полномочия в интересах двух руководителей коммерческих структур и одного индивидуального предпринимателя, брал взятки,
В результате расследования семь должностных лиц налоговых органов региона уволили, а восьмерых привлекли к дисциплинарной ответственности.
Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.
Обсудим?