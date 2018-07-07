Журналист Дмитрий Завадский исчез 18 лет назад

/ Общество
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Сегодня исполнилось 18 лет с момента исчезновения при невыясненных обстоятельствах Дмитрия Завадского.

За эти годы правоохранительные органы Беларуси так и не ответили на вопросы, кто был организатором и исполнителем преступления, и что на самом деле случилось с журналистом.

Фото: belprauda.org

По факту исчезновения Дмитрия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», но обвинение переквалифицировали на «похищение и незаконное лишение человека свободы».

В 2002 году Минский областной суд признал виновными в похищении Завадского офицеров спецподразделения МВД «Алмаз» Валерия Игнатовича и Максима Малика (осужденные на пожизненное заключение), бывшего курсанта Академии МВД Алексея Гуза (осужден на 25 лет лишения свободы), а также гражданина Сергея Савушкина (уже вышел на свободу). Согласно обвинению, мотивом преступления стала месть: мол, Завадский публично обвинил Игнатовича в участии в войне на стороне чеченских бойцов. Однако никто из осужденных не признал своей вины ни по одному из эпизодов.

В 2003 года суд Фрунзенского района Минска признал пропавшего журналиста умершим. Тело Дмитрия Завадского до сих пор не найдено.

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Тэги: дело Завадского громкие исчезновения Персона: Дмитрий Завадский Валерий Игнатович Максим Малик Алексей Гуз Сергей Савушкин

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  • "Согласно обвинению, мотивом преступления стала месть: мол, Заводской публично обвинил Игнатовича .." - Заводской от слова завод? Что за ляпы?(