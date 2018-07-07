Юрий Зиссер назвал криптовалюты финансовой пирамидой

Основатель и совладелец портала TUT.by рассказал о негативном отношении к криптовалютам.

«Во всех этих криптовалютах и блокчейнах я не вижу никакой революции. Это хайп, который очень скоро сдуется. Ничего нового в этом нет. Лично я не инвестировал в криптовалюты и не собираюсь — это МММ», — передает его слова портал Вel.biz .

Биткоин — первую и главную криптовалюту — нельзя назвать финансовой пирамидой. Во-первых, у него нет официального центрального бенефициара. Во-вторых, с ростом базы пользователей и капитализации растет ценность биткоина — о надувании какого-то пузыря говорить не приходится. Также, биткоин — всего лишь финансовый протокол для совершения, валидации и хранения информации о транзакциях среди участников сети. Каждый участник может изучить код, исследовать логику работы всей сети. Это же касается и популярных альткоинов. Конечно, попадаются мошеннические проекты на уровне ICO, что никак не компрометирует цифровые валюты в целом.