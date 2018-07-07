Александра Саснович вышла в 1/8 финала «Уимблдона»

/ Спорт
Просмотров: 185 Комментариев: 0

Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-е место в мировом рейтинге) вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира.

7 июля в третьем круге Саснович выиграла у выступающей за Австралию уроженки Москвы Дарьи Гавриловой (25) — 6:3, 6:1.

Александра Саснович
Александра Саснович. Фото из архива БелаПАН

В первом круге Саснович победила седьмую ракетку мира Петру Квитову из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0, а во втором — американку Тейлор Таунсенд (73) — 6:0, 6:4.

Следующей соперницей белоруски будет 12-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии — четвертьфиналистка прошлогоднего «Уимблдона». Тогда в первом круге она выиграла у Саснович (6:0, 1:6, 6:3). Всего у них две очные встречи. Первая состоялась в 2015 году в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Сильнее также была латвийская теннисистка (1:6, 6:2, 6:4).

Выход в 1/8 финала — лучший результат для Саснович на Уимблдонcком турнире, отмечает БелаПАН.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Уимблдон Персона: Александра Саснович Дарья Гаврилова Елена Остапенко

Другие материалы на эту тему:

11 часов и 5 минут, которые потрясли Уимблдон

11 часов и 5 минут, которые потрясли Уимблдон

Уимблдон-2007: один Мирный и четыре девушки

Уимблдон-2007: один Мирный и четыре девушки

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте