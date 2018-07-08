Видеофакт. Футболисты сборной Хорватии отметили победу над Россией лозунгом «Слава Украине!»
Хорватские сборники Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали короткое видеобращение по итогам победного поединка над Россией в рамках 1/4 финала чемпионата мира.
Забивший в дополнительное время гол Вида провозгласил: «Слава Украине!». Его партнер по национальной команде Вукоевич заявил, что победа над Россией «за «Динамо» и Украину».
Интересно, что опубликованное на странице в соцсети Вукоевича видео спустя некоторое время было удалено. Вида же прокомментировал свой поступок тем, что у него в Украине осталось много друзей с тех времен, когда он выступал за «Динамо-Киев», и посоветовал не связывать футбол с политикой, пишет
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