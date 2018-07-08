Видеофакт. Футболисты сборной Хорватии отметили победу над Россией лозунгом «Слава Украине!»

Хорватские сборники Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали короткое видеобращение по итогам победного поединка над Россией в рамках 1/4 финала чемпионата мира.

Забивший в дополнительное время гол Вида провозгласил: «Слава Украине!». Его партнер по национальной команде Вукоевич заявил, что победа над Россией «за «Динамо» и Украину».