Лукашенко — Мягкову: в Беларуси вас ценят и знают как человека, обладающего высоким актерским мастерством и личным обаянием

8 июля народному артисту РСФСР Андрею Мягкову исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

«Блистательно сыгранные роли в кино и на театральной сцене принесли Вам широкую известность и всеобщую зрительскую любовь не только в России, но и далеко за ее пределами. В Беларуси Вас ценят и знают как человека, обладающего высоким актерским мастерством и личным обаянием, способного удивлять поклонников запоминающимися работами», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба главы государства .

Александр Лукашенко также пожелал Андрею Мягкову, чтобы его многогранное творчество и впредь дарило публике радость и вдохновение, способствовало укреплению культурных связей между народами.

Андрей Мягков — один из наиболее популярных актеров Советского Союза.

Любовь нескольких поколений он во многом завоевал благодаря ролям в фильмах режиссера Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Одной из последних картин в фильмографии Мягкова стал фильм «Ирония судьбы. Продолжение», вышедший на экраны в 2007 году.

В последнее время практически не снимается в кино, объясняя это так: «Мы так бесстыдно подражаем американцам! Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было своё лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нём американскую физиономию».