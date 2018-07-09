Министр спорта Беларуси готов встретиться с Диего Марадоной

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук готов встретиться с новым председателем правления клуба «Динамо» (Брест), знаменитым аргентинским футболистом Диего Марадоной. Об этом спортивный функционер сказал в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 8 июля.

«Если будет необходимость в проведении этой встречи, я думаю, мы ее организуем», — сказал министр.

Он уверен, что появление в Беларуси Марадоны, «лучшего футболиста двадцатого века» — это событие не только для Бреста, брестского футбольного клуба, но и всей страны. Это поможет популяризации футбола в Беларуси, полагает Сергей Ковальчук.

При этом он отметил, что пока неизвестно, какие у Марадоны «мысли, какие планы, он еще программу свою не обозначил». «Мы только знаем о том, что он причастен к брестскому «Динамо», — заключил министр спорта и туризма Беларуси.

Напомним, в коротком видеообращении в соцсетях Марадона заявил, что хочет познакомиться с Александром Лукашенко.

О подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной бресткий клуб объявил 15 мая. Ожидается, что он будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.