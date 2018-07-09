ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту, сказавшему после победы над россиянами «Слава Украине!»

/ Спорт
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Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за его слова в видеообращении после победы над россиянами в матче 1/4 финала чемпионата мира, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 7 июля сборная Хорватии в драматичном четвертьфинале ЧМ-2018 в серии пенальти победила команду России. Вскоре после матча в интернете появилось видеообращение защитника хорватов Домагоя Виды, который забил мяч с игры и реализовал послематчевый пенальти.

«Слава Украине, давай, давай!» – такими словами Виды начинается видео.

Вместе с Видой в кадре присутствует бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич. Он добавил: «Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!».

Оба футболиста долгое время выступали за киевское «Динамо».

Когда данное видеообращение привлекло внимание и вызвало определенные вопросы, Вида прокомментировал запись. «Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел», — сказал он.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 ФИФА Украина Персона: Домагой Вида Огнен Вукоевич

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  • Как это у вас получается? На каждом углу заявляете, что вы цеэурапейцы, а по России бегают угро-бурятские орды, но при этом пример берёте именно с неё. Будьте выше!
  • Да и хрен (на всякий случай, имеется в виду "многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae)") с ним. В конце концов, не свободу Сенцову требовали. Да и толку от "акции", если потом всё удаляешь и начинаешь объясняться, что ты имел в виду.
  • Эт точно.
  • Как это у вас получается? На каждом углу заявляете, что вы цеэурапейцы, а по России бегают угро-бурятские орды, но при этом пример берёте именно с неё. Будьте выше!
  • Как это у вас получается? На каждом углу заявляете, что вы цеэурапейцы, а по России бегают угро-бурятские орды, но при этом пример берёте именно с неё. Будьте выше!
  • Как это у вас получается? На каждом углу заявляете, что вы цеэурапейцы, а по России бегают угро-бурятские орды, но при этом пример берёте именно с неё. Будьте выше!