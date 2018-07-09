ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту, сказавшему после победы над россиянами «Слава Украине!»

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за его слова в видеообращении после победы над россиянами в матче 1/4 финала чемпионата мира, сообщает «Интерфакс» .

Напомним, 7 июля сборная Хорватии в драматичном четвертьфинале ЧМ-2018 в серии пенальти победила команду России. Вскоре после матча в интернете появилось видеообращение защитника хорватов Домагоя Виды, который забил мяч с игры и реализовал послематчевый пенальти.

«Слава Украине, давай, давай!» – такими словами Виды начинается видео.

Вместе с Видой в кадре присутствует бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич. Он добавил: «Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!».

Оба футболиста долгое время выступали за киевское «Динамо».

Когда данное видеообращение привлекло внимание и вызвало определенные вопросы, Вида прокомментировал запись. «Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел», — сказал он.