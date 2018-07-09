ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту, сказавшему после победы над россиянами «Слава Украине!»
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за его слова в
Напомним, 7 июля сборная Хорватии в драматичном четвертьфинале ЧМ-2018 в серии пенальти победила команду России. Вскоре после матча в интернете появилось видеообращение защитника хорватов Домагоя Виды, который забил мяч с игры и реализовал послематчевый пенальти.
«Слава Украине, давай, давай!» – такими словами Виды начинается видео.
Вместе с Видой в кадре присутствует бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич. Он добавил: «Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!».
Оба футболиста долгое время выступали за киевское «Динамо».
Когда данное видеообращение привлекло внимание и вызвало определенные вопросы, Вида прокомментировал запись. «Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел», — сказал он.
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