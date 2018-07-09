Милиция задержала поджигателя машин в Заводском районе Минске

Сотрудники уголовного розыска Заводского РУВД Минска задержали 38-летнего неработающего мужчину, который ранним утром 7 июля поджог три автомобиля, сообщила официальный представитель Заводского РУВД Минска Ольга Стрельчёнок.

Она напомнила, что сообщение о возгорании трех машин во дворе жилых домов по улице Омельянюка в столице поступило 7 июля в 5:45. «Также на стоянке были разбросаны куриные тушки, свиные уши и языки, денежные купюры номиналом пять долларов США, разлиты две банки краски красного цвета. Под каждым поврежденным автомобилем были обнаружены канистры с горючей жидкостью. Стоит отметить, что одна канистра находилась под еще одним автомобилем, но она не воспламенилась», — сказала Стрельчёнок.

Мотивы произошедшего устанавливаются.

Заводской районный отдел Следственного комитета в отношении задержанного по факту поджога машин возбудил дело по ч.3 ст.218 УК Республики Беларусь («Умышленное уничтожение либо повреждение имущества»). Санкция указанной части статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет.