Квартал между улицей Сурганова и Ботаническим садом планируется застроить
11 июля в администрации Первомайского района Минска состоится презентация
В частности, планируется строительство многофункционального центра по улице Сурганова на пространстве между зданиями Объединенного института проблем информатики и спорткомплекса «Фристайл».
Расположенная рядом открытая автостоянка спорткомплекса «Олимпийский» будет перестроена под паркинг в комплексе с административно-деловыми помещениями и кафе.
На месте гаражей и складов, арендуемых домом торговли «Первомайский» (по пр. Независимости), предполагается строительство лечебно-оздоровительного центра с паркингом.
Срок освоения территории — 2030 год.
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