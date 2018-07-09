Квартал между улицей Сурганова и Ботаническим садом планируется застроить

11 июля в администрации Первомайского района Минска состоится презентация градостроительного проекта по реконструкции и застройке квартала в границах проспекта Независимости — улицы Сурганова —Ботанического сада.

В частности, планируется строительство многофункционального центра по улице Сурганова на пространстве между зданиями Объединенного института проблем информатики и спорткомплекса «Фристайл».

Расположенная рядом открытая автостоянка спорткомплекса «Олимпийский» будет перестроена под паркинг в комплексе с административно-деловыми помещениями и кафе.

На месте гаражей и складов, арендуемых домом торговли «Первомайский» (по пр. Независимости), предполагается строительство лечебно-оздоровительного центра с паркингом.

Срок освоения территории — 2030 год.