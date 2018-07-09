Олег Дерипаска отсудил миллион российских рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли

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Суд Усть-Лабинска в Краснодарском крае удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Мельникова, который представляет интересы бизнесмена.

С ответчиков в качестве компенсации морального вреда взыскали миллион российских рублей (около 16 тысяч долларов): по 500 тысяч с каждого. Дерипаска обвинял их в раскрытии информации о его частной жизни.

Бизнесмен не присутствовал на заседании суда.

Настя Рыбка фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором рассказывается о связях Олега Дерипаски с бывшим вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько. Материалами для расследования, в частности, стали фотографии и видео, опубликованные Настей Рыбкой.

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Тэги: Россия суд Персона: Олег Дерипаска Настя Рыбка Александр Кириллов

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