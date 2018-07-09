В Могилеве семью с двумя детьми переселяют из благоустроенной квартиры в «убитую» общагу

/ Общество
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Светлана Зубрицкая, две ее дочери и четыре внучки оказалась в безвыходном положении. Светлана вместе со своей семьей — последние жильцы дома № 29 по ул. Заслонова. Всех остальных уже переселили.

 

 

В 2015 году их дом городские власти признали общежитием, хотя у людей на руках были ордера, доказывающие, что помещения, в которых они живут — отдельные квартиры. Такая же судьба постигла жильцов и трех соседних домов.

Четыре года походов по различным инстанциям ни к чему не привели. Суд также занял позицию государства. Людей, живших на Заслонова десятилетиями, расселили в общежития по всему городу.


«Нам просто закрыли рот». В Могилеве выселяют жильцов четырех домов

Светлана и две её дочери с детьми жили в трехкомнатной квартире площадью 85 кв. м. Теперь им предложили три раздельные комнаты в общежитие по ул. Строителей, 15. Каждая из комнат — около 20 кв. м.

Но главная проблема даже не в комнатах, а в ужасном состоянии самого общежития — давно требующие ремонта душ и туалет, на коллективной кухне одна плита на 13 семей, сообщает «Могилевская Весна».

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Тэги: квартирный вопрос в Могилеве Персона: Светлана Зубрицкая Город: Могилев

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