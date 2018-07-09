Немецкие СМИ обвинили сборную России по футболу в употреблении допинга
Немецкие издания Sport Buzzer, Bild, Süddeutsche Zeitung и другие обвинили игроков сборной России в использовании сторонних веществ для улучшения физических кондиций во время матчей плей-офф чемпионата мира.
По данным
Кроме того, отмечена физическая готовность сборной России. Игроки национальной команды этой страны демонстрировали хорошую физическую готовность на протяжении всего турнира. Лидером по общему пробегу является именно россиянин — Роман Зобнин за 510 минут игрового времени (не считая добавленного времени) пробежал 64 км (12,4 км в среднем за игру).
Накануне, 8 июля, знаменитый автор допинговых разоблачений Хайо Зеппельт
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