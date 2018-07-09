Немецкие СМИ обвинили сборную России по футболу в употреблении допинга

/ Спорт
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Немецкие издания Sport Buzzer, Bild, Süddeutsche Zeitung и другие обвинили игроков сборной России в использовании сторонних веществ для улучшения физических кондиций во время матчей плей-офф чемпионата мира.

По данным Sport Buzzer, во время игры 1/8 финала против Испании (1:1, 4:3 — по пенальти) на руке у Артема Дзюбы были видны следы от уколов. Также внимание СМИ привлекли действия Александра Головина и Ильи Кутепова в перерыве матча 1/4 финала против Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти). В публикации отметили, что российские футболисты вдыхали какое-то вещество, предположительно аммиак. При этом журналисты отметили, что он не входит в перечень запрещенных препаратов, но имеет схожий с допингом эффект.

Кроме того, отмечена физическая готовность сборной России. Игроки национальной команды этой страны демонстрировали хорошую физическую готовность на протяжении всего турнира. Лидером по общему пробегу является именно россиянин — Роман Зобнин за 510 минут игрового времени (не считая добавленного времени) пробежал 64 км (12,4 км в среднем за игру).

Накануне, 8 июля, знаменитый автор допинговых разоблачений Хайо Зеппельт выступил с резкой критикой в адрес ФИФА. По его мнению, организация плохо подготовилась к турниру с точки зрения проверки допинг-проб.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: допинг аммиак футбол-ЧМ-2018

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  • Хорватский футбольный союз отстранил от работы на ЧМ-2018 члена тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича. Вукоевич лишен аккредитации на турнир и больше не входит в состав хорватской делегации, сообщается на официальном сайте футбольного союза Хорватии, передает ВВС. Организация также опубликовала заявление самого Вукоевича. В нем говорится, что он "не хотел бы становиться бременем для сборной, особенно перед матчем полуфинала, когда команда нуждается в мирной атмосфере". "В моих словах не было никакой политической подоплеки, - приводит слова Вукоевича Хорватский футбольный союз. - Однако я понимаю, что мое заявление, к сожалению, можно было интерпретировать по-другому. Я сожалею об этом и приношу извинения российским болельщикам".
  • Хорватский футбольный союз отстранил от работы на ЧМ-2018 члена тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича. Вукоевич лишен аккредитации на турнир и больше не входит в состав хорватской делегации, сообщается на официальном сайте футбольного союза Хорватии, передает ВВС. Организация также опубликовала заявление самого Вукоевича. В нем говорится, что он "не хотел бы становиться бременем для сборной, особенно перед матчем полуфинала, когда команда нуждается в мирной атмосфере". "В моих словах не было никакой политической подоплеки, - приводит слова Вукоевича Хорватский футбольный союз. - Однако я понимаю, что мое заявление, к сожалению, можно было интерпретировать по-другому. Я сожалею об этом и приношу извинения российским болельщикам".
  • Понятно, что на Вукоевича оказано давление администраторами хорватской сборной и он вынужден был отнекиваться от сказанного. Все-равно респект ему за солидарность с украинцами! Только какое это имеет отношение к поднятой в статье допинговой теме?