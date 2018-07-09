Немецкие СМИ обвинили сборную России по футболу в употреблении допинга

Немецкие издания Sport Buzzer, Bild, Süddeutsche Zeitung и другие обвинили игроков сборной России в использовании сторонних веществ для улучшения физических кондиций во время матчей плей-офф чемпионата мира.

По данным Sport Buzzer , во время игры 1/8 финала против Испании (1:1, 4:3 — по пенальти) на руке у Артема Дзюбы были видны следы от уколов. Также внимание СМИ привлекли действия Александра Головина и Ильи Кутепова в перерыве матча 1/4 финала против Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти). В публикации отметили, что российские футболисты вдыхали какое-то вещество, предположительно аммиак. При этом журналисты отметили, что он не входит в перечень запрещенных препаратов, но имеет схожий с допингом эффект.

Кроме того, отмечена физическая готовность сборной России. Игроки национальной команды этой страны демонстрировали хорошую физическую готовность на протяжении всего турнира. Лидером по общему пробегу является именно россиянин — Роман Зобнин за 510 минут игрового времени (не считая добавленного времени) пробежал 64 км (12,4 км в среднем за игру).