Шаг к диктатуре? Турция стала президентской республикой

/ Мир
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Новая система правления официально начала действовать после церемонии инаугурации президента.

Торжественная церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в Президентском комплексе, сообщает Al Jazeera.

Выступая перед участниками церемонии, Эрдоган выразил надежду на вклад президентской республики как новой системы правления в дальнейшее развитие Турции. Он подчеркнул, что первой задачей нового периода развития Турции станет достижение целей, поставленных на период до 2023 года, когда будет отмечаться столетие республики.

В церемонии приняли участие главы 22 государств, премьер-министры и спикеры парламентов 28 стран мира, а также главы шести международных организаций. Белорусскую делегацию возглавил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович.

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Тэги: президентская республика инаугурация президента Персона: Реджеп Тайип Эрдоган Михаил Мясникович Город: Анкара

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