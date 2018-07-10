«Ударил в голову, разбил телефон». Журналиста Дмитрия Галко судят за насилие в отношении милиции

Слушание дела началось в суде Советского района Минска.

Процесс ведет судья Александр Якунчихин, сообщает БелаПАН .

Дмитрий Галко

Обвинение связано с событиями 25 ноября 2017 года. Сын журналиста праздновал 15-летие с друзьями в квартире. Спустя несколько часов в дверь позвонил участковый. Он сообщил, что прибыл на шум, и попросил документы. Как утверждает Галко, милиционер, а также сопровождавшие его мужчина и женщина в гражданском буквально ворвались в квартиру, участковый пытался фотографировать происходящее на телефон. Завязалась потасовка, затем, по словам журналиста, в квартиру ворвалась группа захвата. Позже выяснилось, что часть подростков были в нетрезвом состоянии. Дмитрия доставили в Центр изоляции правонарушителей, осудили за мелкое хулиганство и оштрафовали.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что во время инцидента 25 ноября «была попытка нанести удары сотруднику в область головы». «Некоторые достигли своей цели. Плюс разбили телефон и хватали за форменное обмундирование», — утверждали в милиции.

Пострадавшие (по версии ГУВД) сотрудники милиции

В декабре в отношении Дмитрия Галко возбудили уголовное дело, после чего он вместе с сыном уехал в Украину. Когда в апреле журналист вернулся в Беларусь, чтобы решить некоторые дела, его задержали и заключили под стражу. Максимальное наказание по статье, по которой обвиняется журналист, — шесть лет лишения свободы.

Адвокат Дмитрия переговаривается с его родителями

Фото Сергея Сацюка