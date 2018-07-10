Александр Лукашенко поручил немедленно заняться развитием Белыничского района. 10 июля глава государства совершил рабочую поездку в этот регион Могилевской области.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«По Белыничскому району мы договорились: к концу 2020 года все должно быть сделано. Никакой бешеной помощи не будет», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что социально-экономические показатели в районе упали.

«В чем-то мы поможем, но не рассчитывайте, что сюда кто-то что-то будет вваливать: у нас достаточно направлений, где мы вваливать должны и видеть будущее, перспективы», — заявил президент.