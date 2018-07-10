Умер Николай Дементей — председатель Верховного Совета БССР

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10 июля ушел из жизни политический и общественный деятель Николай Дементей, в 1990-1991 годах председатель Верховного Совета БССР.

Дементею было 88 лет. В последнее время Николай Дементей серьезно болел. Как сообщили родственники, 8 июля он был госпитализирован в президентскую клинику в Ждановичах, где в четыре часа утра 10 июля скончался.

Прощание с Николаем Дементеем, по предварительной информации, состоится в четверг, 12 июля, в Доме офицеров.

Николай Дементей родился 25 мая 1930 года. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию (1959) и Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1964). Работал главным агрономом и директором машинно-тракторной станции в Полоцком районе. В 1957 году вступил в КПСС, с 1958 года — на партийной работе.

В 1970 году был назначен инспектором Коммунистической партии Белоруссии (ЦК КПБ) в составе КПСС, в 1974 году — секретарем Витебского обкома КПБ. В 1977 году был назначен заведующим сельхозотделом ЦК КПБ.

В 1979-1989 годах был секретарем ЦК КПБ, курировал сельское хозяйство. В 1989 году был избран народным депутатом СССР.

В 1989-1990 годах — председатель президиума Верховного Совета, заместитель Председателя Верховного Совета СССР, член Совета Федерации СССР.

В 1990-1991 — председатель Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва. Под его председательством Верховный Совет 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР. Во время путча в Москве в августе 1991 года выступил в поддержку ГКЧП.

С 13 января 1997 года по 19 января 2000 года был членом Совета Республики Национального собрания по президентской квоте.

Николай Дементей — дядя лидера Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергея Калякина.

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Тэги: кончина Верховный Совет Персона: Николай Дементей Серей Калякин

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