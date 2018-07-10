ЕЭК приняла белорусскую сторону в молочном конфликте с Россией

Введение временных ограничений на ввоз в Россию с территории Беларуси отдельных видов молочной продукции «не соответствует праву ЕАЭС». Об этом заявлено на коллегии Евразийской экономической комиссии.

При этом подчеркивается, что Беларусь и РФ готовы к снятию ограничительных мер по поставкам молочной продукции, передает БелаПАН .

«В случае сохранения Российской Федерацией не соответствующих праву союза ограничительных мер в отношении поставок белорусской молочной продукции, вопрос об уведомлении о необходимости исполнения положений договора о ЕАЭС в трехмесячный срок еще раз будет рассмотрен на заседании коллегии комиссии», — уточнили в ЕЭК.