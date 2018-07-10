В Витебске задержан мужчина, пристававший к несовершеннолетней девочке
Просмотров: 578 Комментариев: 0
Витебские милиционеры задержали мужчину, который подозревается в педофилии.
К правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что к ее несовершеннолетней дочери пристает неизвестный мужчина.
Сотрудниками правоохранительных органов мужчина был найден. Им оказался неработающий витебчанин 1979 года рождения.
В его мобильном телефоне были обнаружены фотоматериалы предположительно порнографического содержания.
Проводятся розыскные мероприятия для установления иных возможных жертв, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Обсудим?