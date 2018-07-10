В Витебске задержан мужчина, пристававший к несовершеннолетней девочке

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Витебские милиционеры задержали мужчину, который подозревается в педофилии.

К правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что к ее несовершеннолетней дочери пристает неизвестный мужчина.

Сотрудниками правоохранительных органов мужчина был найден. Им оказался неработающий витебчанин 1979 года рождения.

В его мобильном телефоне были обнаружены фотоматериалы предположительно порнографического содержания.

Проводятся розыскные мероприятия для установления иных возможных жертв, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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Тэги: педофил Город: Витебск

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