Череп в кокошнике. Российский бизнес предложил британцам пиво и футболки «Новичок»

Британская пресса посчитала издевательством, что в России выпускают продукты, футболки и рюкзаки с логотипом нервно-паралитического газа.

По информации портала bloknot.ru , в Волгограде находчивые бизнесмены угощали британцев коктейлем «Новичок», к которому прилагался «антидот» — рюмка водки. А московская фирма оказалась с еще большим чувством черного юмора и предложила пиво «Новичок». «Отравляющей» составляющей было рекламное описание продукта: со сладким вкусом дыни, что обеспечит потребителю «нервно-паралитическую нирвану».

Помимо этого фирма выпустила еще и футболку с подобным логотипом. На майке изображен череп в кокошнике в противогазе, сообщает «Ежедневная газета». Еще смешнее вышла шутка с кофе. На упаковке продукта написано: «С тех пор, как вы так полюбили «Новичок», мы решили выпустить отдельную версию из Солсбери».

Но, увы, британцы не оценили чувство юмора россиян. Наоборот, они назвали это издевательством. В частности, британское издание The Sun так и написало, что русские фирмы издеваются над Британией. «Они используют название смертоносного вещества, чтобы им назвать все — от футболок и кофейных зерен до бутылок водки».

Разработанным еще в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» были отравлены в марте 2018 года в Британии бывший сотрудник КГБ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению британских властей и их западных партнеров за отравлением стояла Россия, инцидент в Солсбери повлек дипломатический бойкот многих стран мира. Солидарность с Британией выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

Кроме того 8 июля в больнице Солсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, которая в конце июня отравилась нервно-паралитическим газом «Новичок». Ее друг 45-летний Чарльз Роули, также пострадавший от яда, остается в критическом состоянии.