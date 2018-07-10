Фотофакт. В Нижнем Новгороде ливень смыл построенные к ЧМ по футболу дороги

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В Нижнем Новгороде ряд дорог, построенных к чемпионату мира по футболу, оказались частично разрушены после сильных осадков. Соответствующие фотографии, сделанные горожанами, заполнили соцсети, сообщает NN.ru.

«Едва закончились игры на стадионе «Нижний Новгород», благоустроенная территория «поплыла», тротуары провалились», — отмечает издание.

«У кого-то есть предположение, как так могло произойти? Как надо было строить, чтобы в первый же ливень все разрушилось, да еще и в таких объемах?», — задаются вопросом пользователи соцсетей, комментируя состояние набережной Волги.

Фото: nn.ru и соцсети

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 ливень разрушения дорог Город: Нижний Новгород

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