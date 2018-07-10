Фотофакт. В Нижнем Новгороде ливень смыл построенные к ЧМ по футболу дороги

В Нижнем Новгороде ряд дорог, построенных к чемпионату мира по футболу, оказались частично разрушены после сильных осадков. Соответствующие фотографии, сделанные горожанами, заполнили соцсети, сообщает NN.ru .

«Едва закончились игры на стадионе «Нижний Новгород», благоустроенная территория «поплыла», тротуары провалились», — отмечает издание.

«У кого-то есть предположение, как так могло произойти? Как надо было строить, чтобы в первый же ливень все разрушилось, да еще и в таких объемах?», — задаются вопросом пользователи соцсетей, комментируя состояние набережной Волги.