Лукашенко называет Мисс Беларусь деткой

Мисс Беларусь-2018 Мария Василевич сопровождала президента страны Александра Лукашенко в его рабочей поездке в Белыничский район, где глава государства посещал передовое хозяйство «Родина».

Столичная делегация побывала и в местном музее, одним из экспонатов которого является стол первого председател колхоза «Родина». Присесть за этот стол Лукашенко предложил Марии Василевич.

«Машенька, иди сюда, детка», — позвал президент девушку.

Мария Василевич за последние несколько дней уже, как минимум, во второй раз оказывается в компании главы государства. В минувшую субботу, 7 июля, мисс Беларусь-2018 сидела рядом с Лукашенко и его сыном Николаем на купальском концерте в Александрии.