Лукашенко называет Мисс Беларусь деткой

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Мисс Беларусь-2018 Мария Василевич сопровождала президента страны Александра Лукашенко в его рабочей поездке в Белыничский район, где глава государства посещал передовое хозяйство «Родина».

Столичная делегация побывала и в местном музее, одним из экспонатов которого является стол первого председател колхоза «Родина». Присесть за этот стол Лукашенко предложил Марии Василевич.

«Машенька, иди сюда, детка», — позвал президент девушку.

Мария Василевич за последние несколько дней уже, как минимум, во второй раз оказывается в компании главы государства. В минувшую субботу, 7 июля, мисс Беларусь-2018 сидела рядом с Лукашенко и его сыном Николаем на купальском концерте в Александрии.

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Тэги: девушки Лукашенко Мисс Беларусь-2018 Персона: Мария Василевич Александр Лукашенко

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