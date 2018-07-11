Facebook отомстил украинцам за отрицательные отзывы на странице ФИФА

Социальная сеть начала массовую проверку пользователей, которые снижали рейтинг аккаунту Международной федерации футбола.

Сообщения о блокировке аккаунтов в Facebook появились после того, как более 150 тысяч пользователей снизили рейтинг официальной страницы ФИФА до одного из пяти баллов, передает NV.ua . Эксперты говорят, что это не автоматический алгоритм, а централизованные действия руководства соцсети.

Пользователей выбрасывало из Facebook и Messenger, и сервис требовал произвести процедуру повторной идентификации. Некоторые даже получили запрет на лайки, блокировку аккаунта на один час и вынуждены были пройти через процедуры пересмотра последних действий в Facebook.

«Мое предположение: это не автоматические сценарии противодействия атакам ботов. Я думаю, что аномалия (массовое понижение рейтинга конкретной группе) была зафиксирована еще вчера, а на момент ответных действий соцсети счет перевалил уже за 150 000. Поэтому, насколько я могу судить, принималось какое-то консолидированное решение живыми людьми, ответственными лицами из Facebook. И теперь мы видим уже последствия этого решения», — прокомментировал независимый эксперт по кибербезопасности Егор Папышев.

Уже сейчас, негативный рейтинг страницы ФИФА в Facebook удален, и пользователи больше не могут поставить оценку этому аккаунту. Также, была отключена возможность оценить и прокомментировать страницу штаб-квартиры ФИФА на Google Maps.

Сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018. Бывшие хорватские игроки ФК «Динамо-Киев» Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу Украине и киевскому клубу.

«Слава Украине! Это победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!», — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде предупреждение. Хорватская футбольная федерация уволила с поста скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича.