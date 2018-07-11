Талибы устроили один из крупнейших терактов в году

Число жертв теракта в Пакистане возросло до 20 человек, ранения получили более 60.

Ответственность за атаку террориста-смертника взяло на себя движение Талибан. Представитель группировки заявил, что «успешная атака — это начало мести», сообщает CNN .

Это случилось перед выборами в Пакистане, во время партийного собрания Национальной партии Авами (социалисты). Среди жертв — лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур. Эта партия является крупнейшей политической силой пуштунов, которая отстаивает их права и идеи пуштунского национализма. Всего пуштунов около 42 миллионов. Больше всего их живет в Пакистане — 28 миллионов.

Талибан появился в Афганистане в 1994 году. В большинстве стран мира организация признана террористической.