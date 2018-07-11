«Когда скорбишь – не думаешь о Праве». ОНТ прокомментировало проигрыш в суде Эдуарду Ханку

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Руководство государственного телеканала высказало сожаление о недостаточном внимании к личности автора музыки, прозвучащей в эфире на вечере памяти народного артиста Александра Тихановича.

«Телеканал ОНТ вынужден поздравить композитора Эдуарда Ханка с частичным удовлетворением в суде его требований. Мы сожалеем о том, что на вечере, посвященном памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича, недостаточно внимания уделили личности автора музыки нескольких прозвучавших песен. Когда скорбишь – не думаешь о Праве...», — указано на сайте ОНТ.


Эдуард Ханок. РЕЗОНАНС. Открытое письмо госпоже Поплавской

Известный композитор подал в суд на телеканал за нарушением его авторских прав. Верховный суд Беларуси с доводами композитора согласился и постановил, что телеканал обязан выплатить ему 500 рублей компенсации и погасить судебные издержки, всего — 1 790 рублей.

Ханок планирует подать два новых иска — в отношении Ядвиги Поплавской и Анастасии Тиханович, а также, возможно, Анатолия Ярмоленко.

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Тэги: ОНТ композитор Персона: Эдуард Ханок

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