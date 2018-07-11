Лукашенко вернул государству Оршанский авиаремонтный завод
Президент Беларуси потребовал восстановить эффективную работу «с сегодняшнего дня» государственного предприятия.
«Собственника уже здесь нет. Собственники — вы. Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», — передает президентская пресс-служба его слова.
Процесс возвращения завода в собственность государства уже подготовлен. Лукашенко поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия.
Президент допустил, что со стороны государства предприятию может быть оказана финансовая помощь.
В мае сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проверили деятельность акционеров завода. На украинского инвестора завели уголовное дело. Основанием к этому послужило причинение ущерба в особо крупном размере.
Обсудим?