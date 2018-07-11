Лукашенко вернул государству Оршанский авиаремонтный завод

/ Экономика
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Президент Беларуси потребовал восстановить эффективную работу «​с сегодняшнего дня» государственного предприятия.

«Собственника уже здесь нет. Собственники  вы. Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня»,  передает президентская пресс-служба его слова.

Процесс возвращения завода в собственность государства уже подготовлен. Лукашенко поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия.

Президент допустил, что со стороны государства предприятию может быть оказана финансовая помощь.


Ситуация тяжелая. Что случилось на Оршанском авиаремонтном заводе

В мае сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проверили деятельность акционеров завода. На украинского инвестора завели уголовное дело. Основанием к  этому послужило причинение ущерба в особо крупном размере.

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Тэги: Оршанский авиаремонтный завод визит Лукашенко Персона: Анатолий Сивак Александр Лукашенко Город: Орша

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