Лукашенко вернул государству Оршанский авиаремонтный завод

Президент Беларуси потребовал восстановить эффективную работу «​с сегодняшнего дня» государственного предприятия.

«Собственника уже здесь нет. Собственники — вы. Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», — передает президентская пресс-служба его слова.

Процесс возвращения завода в собственность государства уже подготовлен. Лукашенко поручил в течение июля решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия.

Президент допустил, что со стороны государства предприятию может быть оказана финансовая помощь.

В мае сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проверили деятельность акционеров завода. На украинского инвестора завели уголовное дело. Основанием к этому послужило причинение ущерба в особо крупном размере.